Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahn übersehen

Ludwigshafen (ots)

Eine 49-Jährige kollidierte am Montag (19.10.2020) mit einer Straßenbahn und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Frau übersah gegen 8 Uhr beim Abbiegen im Bereich der Saarlandstraße eine kreuzende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

