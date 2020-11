Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Georgsheil - Einbruch in Schuppen // Aurich - Pedelec gestohlen // Südbrookmerland - Bei Auffahrunfall verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Georgsheil - Einbruch in Schuppen

In einen Schuppen in Georgsheil wurde eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Ersten Meedeweg Zutritt zu einem Schuppen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Werkzeug. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 31.10.2020, 18 Uhr, und Mittwoch, 04,.11.2020, 15.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Freitag in Aurich ein Pedelec gestohlen. Das Elektrofahrrad der Marke Kalkhoff stand zur Tatzeit in der Burgstraße vor einem Drogeriemarkt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Südbrookmerland sind am Donnerstag drei Personen leicht verletzt worden. Ein 25 Jahre alter VW-Fahrer aus Großheide war gegen 17 Uhr auf der Emder Straße in Fahrtrichtung Emden unterwegs. Als vor ihm ein ebenfalls 25-jähriger VW-Fahrer abbremste, erkannte er die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Der Autofahrer aus Großheide und seine beiden Mitfahrer, eine 24 Jahre alte Frau und ein Kleinkind, wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

