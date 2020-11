POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 06./07.11.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mit Betäubungsmitteln zum Amtsgericht

Das Amtsgericht Aurich führte am Freitag eine Einlasskontrolle durch. Nachdem ein Metalldetektor bei einem Besucher anschlug, wurde der Mann durchsucht. Hierbei konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden, weswegen gegen den 36-Jährigen ein Strafverfahren eröffnet wurde.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Geparkter Pkw beschädigt und dann geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:10 Uhr, auf einem Parkplatz in Wiesmoor, Amaryllisweg, den schwarzen Mercedes-Benz einer 56-jährigen Wiesmoorerin. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Mercedes-Benz entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944/914050 zu melden.

Aurich - Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad

In Aurich befuhr am Freitagmorgen, gegen 08:40 Uhr, ein 33-jähriger Friesländer mit seinem Auto den Hoheberger Weg in Richtung Große Mühlenwallstraße. In gleicher Richtung fuhr ein 20-jähriger Auricher mit seinem Kleinkraftrad. Beide beabsichtigten kurz vor der Kreuzung nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen und stießen zusammen. Der 20-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Ihlow - Verkehrsunfall zwischen Autofahrerin und Fahrradfahrer

Eine 45-jährige Auricherin befuhr am Freitagmorgen, gegen 09:30 Uhr, den Ochtelburer Weg in Ihlow. Beim Abbiegen auf die Friesenstraße übersah sie einen Fahrradfahrer, der die Friesenstraße in Richtung Auricher Landstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen stürzte der 35-jährige Auricher und verletzte sich leicht. Die 45-Jährige ist derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ihlow - Weiterer Unfall zwischen einer Auto- und einer Fahrradfahrerin

In Ochtelbur befuhr eine 45-jährige Ihlowerin mit ihrem Fahrrad am Freitag, gegen 15:00 Uhr, die Friesenstraße und beabsichtigte in den Ochtelburer Weg abzubiegen. Aus dem Ochtelburer Weg kam eine 26-jährige Autofahrerin, die auf die Friesenstraße abbiegen wollte. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Aurich - Nach Zusammenstoß vom Unfallort geflüchtet

In Aurich fuhr am Freitag, gegen 13:45 Uhr, ein 39-Jähriger aus der Samtgemeinde Hage auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Esenser Straße. Vor der Kreuzung wechselte der 39-Jährige mit seinem VW UP den Fahrstreifen und übersah dabei einen blauen Opel. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Fahrer des Opels entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher suchte die nächstgelegene Polizeidienststelle auf und meldete den Verkehrsunfall. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Ihlow - Auto fährt auf landwirtschaftliches Gespann auf

Ein 54-jähriger Emder übersah am Freitag, gegen 21:20 Uhr, auf der Friesenstraße in Ihlow ein landwirtschaftliches Gespann. Dessen 25-jähriger Fahrer beabsichtigte von der Friesenstraße auf den 1. Querweg abzubiegen. Hierfür musste der Traktorfahrer anhalten. Der 54-jährige Autofahrer nahm die Situation zu spät wahr und fuhr auf das Gespann auf. Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

E-Scooter ohne Versicherung unterwegs!

Freitag gegen 11.30 Uhr, wurden auf der Hafenstraße in Norddeich zwei E-Scooter-Fahrer (44/49 J) fahrend angetroffen und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass beide E-Scooter keine Betriebserlaubnis hatten und auch nicht versichert waren. Gegen beide Fahrer wurde eine Anzeige gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs!

Samstag gegen 02.45 Uhr, wurde auf der Norddeicher Straße in Norden ein Pkw fahrend angetroffen. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer und gegen den Halter des Pkw wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung nach Streit auf Parkplatz

Am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, hielt sich ein 24-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Esens, auf dem Parkplatz des "Combi"-Verbrauchermarktes in Wittmund auf, als er von einer jungen Frau angesprochen wurde, den Platz vor den Einkaufswagen freizumachen. Dieser Bitte kam er dann auch nach. Kurze Zeit später hielt ein Skoda neben dem jungen Mann und ein ca. 40 Jahre alter und 1,80 m großer Mann beschimpfte ihn lautstark, dass er nicht im Weg stehen solle. Die ihn zuvor ansprechende junge Frau saß als Beifahrerin mit im Fahrzeug. Nach ein paar beleidigenden Worten durch den Fahrzeugführer, sei dieser dann wütend und sehr aufgebracht ausgestiegen und habe den jungen Mann geschubst, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen den Unterstand der Einkaufswagen getreten. Der Beschuldigte sei dann wieder in sein Fahrzeug gestiegen und habe den Ort verlassen. Über das Kennzeichen muss nun ermittelt werden, wer der Beschuldige ist. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter Tel. 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallflucht

Bereits am 04.11.2020, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der Auricher Straße, in 26427 Dunum/Brill, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Lkw. Eine 75-jährige Esenserin, befuhr mit ihrem VW Golf die L8 aus Richtung Middels in Richtung Esens. Kurz vor der Ortschaft Brill kam ihr ein Lkw entgegen, der mit Erde beladen war. Der Lkw verlor im Moment der Begegnung einen Teil der Ladung, welcher sodann auf dem Pkw der Esenserin landete und diesen durch Lackkratzer auf der Motorhaube und einem Loch in der Windschutzscheibe beschädigte. Dieser Schaden wurde jedoch erst nach einer Fahrzeugwäsche sichtbar. Zum verursachenden Lkw können keinerlei Angaben gemacht werden. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens unter Tel. 04971/92650-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Trunkenheitsfahrten mit Pkw (VOWi)

Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Blomberg mit seinem Pkw den Brambergsweg in Blomberg. Bei einer Polizeikontrolle wurde dann festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab dann einen Atemalkoholgehalt von 0,54 Promille.

Bereits gegen 21.00 Uhr, fiel ein 39-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Holtriem in gleicher Art und Weise auf. Er befuhr mit seinem Pkw die Auricher Straße in Westerholt, als er von einer Funkstreife gestoppt wurde. Hier ergab die Überprüfung einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille. Beide Fahrzeugführer müssen jetzt mit einem Bußgeld in Höhe 500,-EUR, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, fiel eine 29-jährige Frau aus Dunum auf, weil sie zum wiederholten Male mit ihrem Roller unterwegs war, für welchen sie keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Frau befuhr in Höhe Wittmund/Abens die L10 aus Richtung Wittmund in Richtung Burhafe mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h. Da sie lediglich eine Mofaprüfbescheinigung besitzt, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Sonstiges

Verstoß gegen Corona-Anordnungen

In der Nacht zu Samstag, gegen 01:00 Uhr, wurde die Polizei anlässlich einer gemeldeten Ruhestörung nach Esens gerufen. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass sich insgesamt 7 Personen, im Alter 16, 17, 19 und 23 Jahren, aus verschiedenen Haushalten, dichtgedrängt in einem Raum der Wohnung aufhielten und ausgiebig feierten. Die Esenser hielten keinen Abstand zueinander ein und trugen auch keine Mund-Nasen-Bedeckung. Zudem zeigten sich die Feiernden frech und wenig einsichtig und stellten die angeordneten Maßnahmen in Frage. Die Feier wurde daraufhin von den eingesetzten Polizeikräften aufgelöst. Gegen alle Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

