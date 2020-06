Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schule, zwei Täter festgenommen

Erkelenz (ots)

Am Abend des 13. Juni (Samstag), gegen 23 Uhr, drangen mehrere Personen in eine Schule an der Straße Schulring ein. Nachdem sie in einem Gebäudeteil mehrere Türen beschädigt hatten, brachen sie zwei Schränke auf, durchwühlten diese und beschädigten weitere Vitrinen. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie einen flüchtigen Täter auf der Flucht stellen sowie einen weiteren, noch innerhalb des Gebäudes, schlafend im Treppenhaus festnehmen. Bei den beiden Tätern handelt es sich um jeweils 17-jährige junge Männer aus Erkelenz. Ein unbekannter dritter Täter konnte flüchten. Die noch nicht volljährigen Täter wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei Erkelenz hat die Ermittlungen aufgenommen.

