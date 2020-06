Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Mofarollers

Geilenkirchen (ots)

An der Goethestraße entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (13. Juni), 18 Uhr und Sonntag (14. Juni), 16.30 Uhr, einen Mofaroller der Marke Peugeot, der vor dem Haus abgestellt war. An diesem Mofaroller war ein Versicherungskennzeichen angebracht.

