Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Unser stellvertretende Wehrleiter Jörg Mehringskötter hat heute seinen 60. Geburtstag

Bild-Infos

Download

Werne (ots)

Eine kleine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Werne brachte heute am Samstagvormittag bei traumhaftem Winterwetter unserem stellvertretenden Wehrleiter Jörg Mehringskötter zu seinem 60. Geburtstag ein Ständchen.

Stellvertretend für alle Werner Feuerwehr-Kameradinnen und Kameraden besuchten der Löschzugführer aus Stockum Christian Rasche sowie der Leiter der Wehr Thomas Temmann Jörg Zuhause und überbrachten Ihm dort die herzlichen Glückwünsche.

Man nutzte natürlich die Gelegenheit und dankte Jörg für die bisherige harte Arbeit und für den bisherigen unermüdlichen Einsatz für die Gesamtwehr.

Jörg ist am 13.02.1961 in Hamm geboren, verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. In kürze wird Jörg Großvater, so dass es ihm neben der Feuerwehr demnächst nicht langweilig wird. Jörg ist 1981 in die Feuerwehr Werne bzw. in den Löschzug Stockum eingetreten. Dort war er früher selbst 12 Jahre lang Löschzugführer. Er ist gelernter Tischler und war lange auf dem Kraftwerk Gersteinwerk in der Bekohlung als Vorarbeiter beschäftigt. Seit der Stilllegung der Kohleblöcke und der damit verbundenen Schließung im letzten Jahr befindet er sich nun in der Altersteilzeit.

Jörg hat zahlreiche Lehrgänge und Fortbildungen besucht und wurde im Jahr 2007 stellvertretender Wehrführer. Neben seinem Ehrenamt der Feuerwehr für welches er im Jahre 2017 mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde, wandert er gerne, kegelt, fährt Fahrrad oder kümmert sich als Familienmensch um seine Familie.

Lass dich heute feiern Jörg!

Alles Liebe und Gute von deiner Freiwillige Feuerwehr Werne

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell