FW-WRN: TH_1 - LZ1 - PKW Ölwanne aufgerissen

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Dienstagmittag um 14:02Uhr zu seinem zweiten Einsatz am heutigen Tag alarmiert. Das Stichwort lautete "TH_1 PKW Ölwanne aufgerissen" und der Einsatzort lag an der Stockumer Straße. Ein Kleinwagen ist über ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil gefahren und hat sich dabei die Ölwanne beschädigt. Die Straße wurde auf einer Länge von ca. 50 Metern durch Öl verschmutzt. Die freiwilligen Einsatzkräfte sicherten zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Dies ist zwingend nötig, damit die Ehrenamtlichen gefahrlos arbeiten konnten. Aus Stockum kommend war die Ölspur ca. 50 Meter lang und ging bis zur Einfahrt Burbankstraße. Für die Dauer von ca. 30 Minuten kam es durch die einseitige Sperrung zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Einsatzkräfte streute die Ölspur mit Bindemittel ab und arbeiteten dieses Granulat mit Besen in die Fahrbahnoberfläche ein. Im Anschluss wurde das verunreinigte Bindemittel mit Besen und Schaufel wieder aufgenommen und für die Entsorgung in dichte Säcke verpackt. Im Einsatz waren 14 ehrenamtliche Kräfte mit den drei Fahrzeugen des Löschzug Stadtmitte [Hilfeleistungslöschfahrzeug, Rüstwagen, Einsatzleitwagen]. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Nachdem die Verbrauchsmittel auf den Fahrzeugen wieder aufgefüllt waren und die Gerätschaften gesäubert waren konnte der Leitstelle in Unna "Einsatzende für die Freiwillige Feuerwehr Werne" gemeldet werden. Der Einsatz dauerte ca. bis 15:05 Uhr.

