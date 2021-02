Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: 4RTW_2NEF - LZ1 - auslaufende Betriebsmittel nach VU, 4 Verletzte nach VU

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Samstagnachmittag um 15:03Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Penningrode / Ecke Münsterstraße in Werne alarmiert. Das Einsatzstichwort auf dem Meldeempfänger lautete: "4RTW_2NEF - LZ1 - auslaufende Betriebsmittel nach VU, 4 Verletzte nach VU". Diverse Rettungsmittel und zwei Notärzte aus dem Kreis Unna waren bereits an der Unfallstelle eingetroffen und versorgten die Verletzten Personen. Es war zu einem Unfall zwischen zwei PKW im Kreuzungsbereich gekommen. Drei Kinder und die Fahrerin wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Hamm gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, sowie streute die auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. In Anschluss daran wurde dieses verunreinigte Bindemittel mittels Besen und Schaufel wieder aufgenommen und zwecks Entsorgung in Säcke verpackt. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit drei Fahrzeugen, die Polizei, der Rettungsdienst aus Werne, sowie diverse Rettungsmittel aus dem Kreis Unna, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst [OrgL] sowie der Leitende Notarzt [LNA]. Nach den Maßnahmen der Feuerwehr konnte der Kreisrettungsleistelle in Unna um 15:50 Uhr Einsatzende gemeldet werden. Es kam während der Rettungs- und Säuberungsmaßnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell