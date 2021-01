Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - VOLLALARM - ausgelöste Brandmeldeanlage

Werne (ots)

Der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 4 aus Holthausen der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurden am Dienstagabend um 18:31 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Rohstoffverwertungsunternehmen an der Capeller Straße in Werne alarmiert. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter und Leiter der Wehr Thomas Temmann konnte bereits auf der Anfahrt einen Entstehungsbrand in einem der offenen Außenremisen erkennen. Die weitere Erkundung bestätigte einen Brand von Misch- und Restwertstoffen in der mittigen von drei offenen Außenremisen. Es wurde eine Stichworterhöhung auf FEUER_3 durchgeführt und Vollalarm für die Werner Feuerwehr ausgelöst. Mitarbeiter des Betriebes hatten bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen. Das zuerst eintreffende Hilfeleistungslöschfahrzeug der Innenstadt fuhr direkt bis an den betroffenen Außenbereich vor und baute dort einen Löschangriff auf. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz begann mit dem Hohlstrahlrohr einen ersten Löschangriff um die Flammen niederzuschlagen. Parallel wurde vom Tanklöschfahrzeug ein Sicherheitstrupp gestellt und von weiteren nachrückenden Einsatzkräften eine Wasserversorgung für das Hilfeleistungslöschfahrzeug aufgebaut. Die Wasserentnahmestelle lag an der Capeller Straße. Nachdem die ersten Flammen abgelöscht waren, wurde ein Schaummittel dem Löschwasser zugemischt und damit ein Schaumteppich über das noch schwelende Brandgut gelegt. Der Einsatzleiter stimmte sich mit dem Betriebsleiter ab, damit ein Bagger die Müllberge auseinander zieht um auch an die versteckten Glutnester zu gelangen. Weitere Trupps löschten die auseinandergezogenen Müllberge mit einem Wasser-Schaumgemisch ab. Immer wieder kontrollierte der Angriffstrupp unter Atemschutz mit der Wärmebildkamera den Löscherfolg. Um 19:10 Uhr konnte durch den Einsatzleitwagen der Leitstelle in Unna "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Um sicher zu gehen das jedes Glutnest abgelöscht war, wurde der Müll in Container geladen und diese geflutet. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Werne konnte ein Schaden am Dach des offenen Lagerplatzes sowie ein Übergreifen auf benachbarte Remisen verhindert werden. Glücklicherweise war der betroffene Bereich verhältnismäßig leer, da sonst dieser hätte komplett entleert und abgelöscht werden müssen. Im Einsatzverlauf wurde die Brandmeldeanlage wieder einsatzbereit geschaltet. Als Brandursache wird ein falsch entsorgter Lithium-Ionen-Akku in den Mischwertstoffen vermutet. Diese falsch im Restmüll entsorgten Batterien mit einer hohen Energiedichte sorgen immer wieder für Brände. Im Einsatzverlauf wurde der Gerätewagen Logistik zum Abtransport der verschmutzten Schläuche und Ausrüstungsgegenstände genutzt. Der Löschzug aus Stockum besetzte die Wache am Konrad-Adenauer-Platz 1b und stellte den sogenannten Grundschutz der Stadt Werne sicher. Dies ist nötig um bei möglichen Paralleleinsätzen schnell reagieren zu können. Gegen 19:45 Uhr konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden. Im Einsatz waren 13 Fahrzeuge mit 58 Einsatzkräften [Kommandowagen 1-KDOW-1, Einsatzleitwagen 1-ELW-1, Hilfeleistungslöschfahrzeug 1-HLF20-1, Drehleiter 1-DLK23-1, Tanklöschfahrzeug 1-TLF3000-1, Gerätewagen Logistik 1-GW-L1-1, Löschfahrzeug Katastrophenschutz 1-LF20-KATS-1, Löschfahrzeug 2-LF10-1, Manschaftstransportwagen 2-MTW-1, Hilfeleistungslöschfahrzeug 3-HLF20-1, Löschfahrzeug 3-LF20-1, Gerätewagen Öl 3-GWÖL-1, Löschfahrzeug 4-LF10-1]. Gegen 20:00 Uhr konnte nachdem die Löschwasserentnahmestelle an der Capeller Straße zurück gebaut war und die verschmutzten Ausrüstungsgegenstände gesäubert oder getauscht waren der Kreisrettungsleitstelle in Unna Einsatzende gemeldet werden. Desweiterem am Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Werne.

