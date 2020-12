Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Tragehilfe

Unterstützung Rettungsdienst und TH_1 - LZ1 - Auslaufende Betriebsstoffe, vermutlich Ölwanne aufgerissen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

WerneWerne (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 08:56 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "TH_1 - Tragehilfe / Unterstützung Rettungsdienst" in die Straße Bült alarmiert. Eine Patientin musste über die Drehleiter aus dem ersten Stock gerettet werden. Für diese Arbeiten war die Straße Bült in Werne für ca. 35 Minuten teilweise gesperrt. Gegen 10:20Uhr konnte der Kreisleitstelle Unna Einsatzende gemeldet werden. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und Notarzt. Am Mittag wurde der Löschzug wieder alarmiert. Diesmal jedoch auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen.

Am Mittwochmittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 13:09 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "TH_1 - Auslaufende Betriebsstoffe, vermutlich Ölwanne aufgerissen" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Circa 100 Meter vor der Brücke Horn-Hülsbergstraße hatte ein PKW durch einen technischen Defekt Motoröl auf der rechten Fahrspur verloren. Die freiwilligen Einsatzkräfte streute die ca. 200 m lange Ölspur mit Bindemittel ab und nam das verunreinigte Bindemittel anschließen wieder auf. Für diese Säuberungsrbeiten wurde der rechte Fahrstreifen teilweise gesperrt. Gegen 14:20 konnte der Kreisleitstelle Unna Einsatzende gemeldet werden. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen [1-ELW1-1; 1-RW1-1; 1-TLF3000-1] sowie die Autobahnpolizei und ein Abschleppunternehmen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell