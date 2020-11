Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drogendealer wehrt sich gegen seine Festnahme

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Gestern (11.11.) um 13:30 Uhr hat die Polizei von einem Zeugen einen Hinweis erhalten, wonach ein Mann an einem Platz in der Dr.-Robert-Koch-Straße vermutlich Drogen in kleine Tüten verpackt.

Der Verdächtige flüchtete zunächst bei Eintreffen der Polizei und entsorgte eine unbekannte Menge einer unbekannten Substanz in einem Miet-Klo.

Als die Polizisten ihn ergreifen konnten, versuchte er sich loszureißen, so dass er mit körperlicher Gewalt fixiert werden musste. Er versuchte daraufhin, sich durch Schläge und Tritte aus der Fixierung zu befreien, traf die Polizisten jedoch nicht.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei ihm noch kleine Mengen an Betäubungsmitteln und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aufgefunden. Sowohl die Betäubungsmittel als auch das Bargeld wurden sichergestellt.

Der 35-jährige Bergisch Gladbacher wurde vorläufig festgenommen. Nach Personalienfeststellung und Vernehmung konnte er die Wache vorerst wieder verlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (ct)

