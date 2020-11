Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Graffiti an einer Gebäudewand

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben an die Wand eines Lederwarengeschäftes Graffiti gesprüht.

Zwischen Freitag (06.11., 12:00 Uhr) und Montag (09.11., 16:00 Uhr) besprühten Unbekannte die rückwärtige Seite eines Lederwarengeschäftes in der Hauptstraße mit Graffiti. Die Geschäftsleitung entdeckte die Schmierereien Montagmorgen vom Parkplatz aus. Die Schriftzüge in der Farbe Lila sind neu. Schon vor etwa drei Wochen hatten die Täter ähnliche Schriftzüge in blau angebracht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

