Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendetektiv erwischt Diebe - Mitarbeiter verhindert Flucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

In Schalke-Nord hat der Mitarbeiter eines Baumarktes die Flucht eines mutmaßlichen Ladendiebs gestoppt. Zuvor hatte am späten Dienstagnachmittag, 27. Oktober 2020, gegen 17:10 Uhr, sein Kollege, ein 30-jähriger Ladendetektiv, die beiden mutmaßlichen Täter in der Filiale an der Caubstraße beobachtet. Die beiden Männer im Alter von 26 und 27 Jahren hatten demnach zwei hochwertige Video-Gegensprechanlagen in einen Rucksack verstaut. Der Ladendetektiv zog einen Mitarbeiter des Baumarkts hinzu, bevor er auf die beiden zuging. Als er die Männer dann ansprach, ergriff einer der beiden die Flucht. Die endete allerdings kurz vor dem Ausgang des Baumarktes, wo der hinzugerufene Mitarbeiter den 27-Jährigen schließlich stoppte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen die beiden Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet, für dessen Dauer die Männer in Haft bleiben.

