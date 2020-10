Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Schwerer" Diebstahl - Täter lassen Beute liegen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Auch Diebe können sich übernehmen. So passiert am vergangenen Wochenende in Ückendorf. Dort wurde eine Grabplatte aus dem Beet eines Steinmetzbetriebs an der Günnigfelder Straße gehoben. Wenige Meter weiter wurde die sternförmige Platte aber wieder fallen und liegen gelassen. Dabei wurde die Platte beschädigt. Möglicherweise war dem oder den Dieb(en) die Steinplatte zu schwer, immerhin wiegt der Stern um die 35 Kilogramm. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat etwas gesehen zwischen Freitagnachmittag, 23. Oktober 2020, 15 Uhr, und Montagmittag, 26. Oktober 2020, 13 Uhr? Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/365 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Stephan Knipp

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell