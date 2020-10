Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rettungseinsatz in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften ist es am Montagnachmittag, 26. Oktober 2020, an der Schwindstraße in Gelsenkirchen-Feldmark gekommen. Gegen 15.40 Uhr hatte ein 80-jähriger Gelsenkirchener aufgrund eines internistischen Notfalls beim Einparken die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Fahrzeug touchierte ein anderes geparktes Fahrzeug und kam quer auf der Straße zum Stehen. Der Senior verstarb vor Ort.

