Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei zieht zwei berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (11.11.) hat der Verkehrsdienst der Polizei RheinBerg zwei Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt.

Um 08:00 Uhr wurde ein Lkw mit der Gladbacher Städtekennung auf der Frankenforster Straße gestoppt. Der 27-jährige Fahrer am Steuer machte auf die Polizisten den Eindruck, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen. Ein Vortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Auf Vorhalt räumte der Mann ein, dass er am Vorabend Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der Mann aus Polen kommt und keinen festen Wohnsitz in Deutschlang hat, musste er eine Sicherheitsleistung von 550 Euro hinterlegen.

Gegen 10:25 Uhr kontrollierten Polizisten einen VW auf der Mülheimer Straße. Der 21-jährige Fahrer aus Burscheid machte ebenfalls den Eindruck, unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf Methamphetamin und Amphetamin. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem Fahrverbot. Auch ein Entzug der Fahrerlaubnis wird in solchen Fällen durch das Straßenverkehrsamt geprüft. (ct)

