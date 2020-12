Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Ca. 500kg Findling auf der BAB, wurde irgendwie vom Parkplatz auf die BAB gebracht

Am Mittwochabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 17:29 per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "TH_1 - ca. 500kg Findling auf der BAB, wurde irgendwie vom Parkplatz auf die BAB gebracht" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Vor Ort war ein Findling bzw. eine Betonbarriere aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn des Parkplatzes geraten. Mittels der Winde des Rüstwagens wurde dieser an seinen ursprünglichen Ort zurück gezogen. Für diese Arbeiten wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und für die Dauer von ca. 25 Minuten war eine Zuwegung der Raststätte Im Mersch gesperrt. Gegen 18:20 konnte der Kreisleitstelle Unna Einsatzende gemeldet werden. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen [1-ELW1-1; 1-RW1-1; 1-TLF3000-1] sowie die Autobahnpolizei.

