Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Eine tolle Idee: Zu Nikolaus ein großes Dankeschön vom Festausschuss des Löschzug Stockum

WerneWerne (ots)

Die 45 aktiven Kameraden und Kameradinnen sowie 10 Kameraden der Ehrenabteilung vom Löschzug Stockum wurden am Samstag vom Festausschuss mit einer Nikolaustüte überrascht. Der Festausschuss sollte sich ursprünglich um den Jahresausklang im Löschzug 3 kümmern, der jedoch Aufgrund der bekannten derzeitigen Lage so wie ursprünglich geplant leider so nicht möglich war.

In dieser schwierigen Zeit für alle Beteiligten, sollte es jedoch trotzdem ein großes Dankeschön geben. Es fehlen natürlich die Kontakte bei den regelmäßigen Dienstabenden. Bei den Einsätzen beschränken wir die Kontakte soweit wie es eben möglich ist. Daher war es ein besonderes Anliegen der Zugführung um Christian Rasche und Jörg Reckers den Kameraden und Kameradinnen etwas zu überreichen. Ein kurzer Jahresbericht mit Dankschreiben an die Familien der Feuerwehrkameraden hatte Christian Rasche beigefügt.

Jeder bekam noch zusätzlich einen Gutschein für die unzähligen ehrenamtlich geleisteten Stunden in 2020 überreicht.

"Hiermit wollen wir unsere Gastronomen im Dorf etwas unterstützen", so Christian Rasche.

