Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Wildschweinrotte

NußlochNußloch (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, fuhr eine 42-jährige Toyota-Fahrerin auf der L594 von Wiesloch in Richtung Nußloch, als plötzlich eine Wildschweinrotte die Straße überquerte. Die Autofahrerin kollidierte mit einigen der Tiere, wodurch an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Wildschweine flüchteten nach dem Unfall in den angrenzenden Wald.

