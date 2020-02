Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 13:25 Uhr befuhr ein 35-jähriger, ortsansässiger Fahrzeuglenker mit seinem 36 Jahre alten Beifahrer in einem geliehenen Porsche Boxter die L 1118 von Kleinaspach in Richtung Oberstenfeld. Der Porsche-Fahrer kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß im weiteren Verlauf mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 48-jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw abgewiesen, drehte sich und kam abseits der Fahrbahn, an einer Böschung, zum Endstand. Beide Fahrzeuginsassen des Pkw wurden verletzt, der Beifahrer sogar im Fahrzeug eingeklemmt. Durch die hinzugerufenen Rettungskräfte konnte der Beifahrer dann aus dem Pkw geborgen werden. Beide Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über die Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Von den Rettungskräften waren zwei Fahrzeuge und 20 Personen der Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen vor Ort. Insgesamt waren drei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie eine Unterstützungsstreife des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Die L 1118 musste bis 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Porsche musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 80.000 Euro, der Schaden am Lkw beträgt ca. 15.000 Euro.

