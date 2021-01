FW-WRN: FEUER_3 - DLK - gegenüber Poco, unklare Feuermeldung, Sollen Flammen aus Gebäude schlagen

Freiwillige Feuerwehr Werne

FEUER_3 - DLK - gegenüber Poco, unklare Feuermeldung, Sollen Flammen aus Gebäude schlagen

Werne

Sonntagnacht wurde um 23:04 Uhr mit dem Stichwort "FEUER_3 - DLK - gegenüber Poco, unklare Feuermeldung, Sollen Flammen aus Gebäude schlagen" die Drehleiterschleife der Freiwilligen Feuerwehr Werne zur überörtlichen Hilfe in die Industriestraße nach Bergkamen-Rünthe alarmiert. Bereits auf der Anfahrt gab die Leitstelle Rückmeldung über weitere Anrufer und den genauen Einsatzort. Die letzten 500 Meter bis zur Einsatzstelle konnte Aufgrund der hohen Flammen und der Rauchentwicklung auf Sicht angefahren werden. Der Einsatzort lag hinter einem Hallenkomplex mehrerer Hallen, angrenzend an ein Waldstück. Aufgrund unbekannter Ursache brannten dort Müllcontainer und gestapelte Paletten an einem Hallenkomplex. Das Feuer drohte drauf überzugreifen. Durch die Hitze und die Flammen wurden die Oberlichter einer Halle zerstört. Erste Trupps unter Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr Bergkamen bekämpften bereits beim Eintreffen der Drehleiter von außen die Flammen. Nach kurzer Rücksprache mit dem Einsatzleiter wurde die Drehleiter aus Werne in Stellung gebracht und von einem Löschfahrzeug aus Rünthe mit Wasser versorgt. Der automatisch gesteuerte Wasserwerfer mit einer Leistung von 1600 Liter pro Minute wurde am Korb montiert und bekämpfte kurz darauf die Flammen von oben. Der schnelle und massive Löschangriff verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Dach bzw. auf das Gebäude selbst. Ein Trupp sicherte Gasflaschen im Außenbereich, die von den Flammen beaufschlagt waren. Im weiteren Einsatzverlauf löschte ein Trupp unter Atemschutz der Feuerwehr Bergkamen mit einem Schaumrohr aus dem Korb der Drehleiter heraus einzelne Brandnester in den zusammengestürzten Paletten. Nachdem ein Schaumteppich verteilt war, loderten die Flammen nicht mehr auf und die Flammen waren unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten dokumentierte die Kriminalpolizei die Brandstelle aus dem Korb der Drehleiter heraus. Nachdem die Ausrüstungsgegenstände vom Schaum gesäubert waren, konnte die Drehleiter gegen 1:30 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden. Im Einsatz waren 3 freiwillige Mitglieder des Löschzuges 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit einem Fahrzeug. Einsatzende war um 2 Uhr. Im Einsatz waren diverse Einheiten der Feuerwehr Bergkamen, der Fernmeldedienst Kreis Unna, diverse Rettungsmittel inklusive Notarzt, die Polizei, sowie 4 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit zwei Fahrzeugen [1-DLK-23/12, 1-MTW-1].

