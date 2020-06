Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brandstiftung in Trierer Paulinstraße

Trier (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Paulinstraße 8 in Trier setzten bisher unbekannte Täter am Samstagabend gegen 22.50 Uhr ein Auto in Brand.

Laut Zeugenaussagen soll eine Gruppe Jugendlicher einen Molotow-Cocktail in ein geparktes Fahrzeug geworfen haben. Am diesem entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290, zu melden.

