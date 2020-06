Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Massiv überladener LKW gestoppt

Trier (ots)

Am Wochenende wurde durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Schweich auf der BAB64 ein Klein-LKW festgestellt, der augenscheinlich stark überladen war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug zulassungsrechtlich maximal 3500kg wiegen darf. Eine Verwägung erbrachte im Ergebnis ein tatsächliches Gewicht von über 9 Tonnen, was einer Überladung von etwa 160% entspricht. Zusätzlich wurden weitere Mängel am Fahrzeug festgestellt. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt. Den Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld.

