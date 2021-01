Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ3 - Ölspur, Hammer Strasse

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Samstagmorgen um 08:46 Uhr mit dem Stichwort "TH_1 - Ölspur, Hammer Strasse" zur einer ca. 100 Meter langen Ölspur alarmiert. Ein Kleintransporter hatte einen technischen Defekt an der Ölwanne, welchen die Straße verschmutzte. Die freiwilligen Einsatzkräfte sicherten zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Dies ist nötig, damit die Ehrenamtlichen gefahrlos arbeiten konnten. Ab dem Kreisverkehr in Richtung Hamm gab es für die Dauer von ca. 30 Minuten durch die einseitige Sperrung jedoch nur geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Einsatzkräfte streute die Ölspur mit Bindemittel ab und arbeiteten dieses Granulat mit Besen in die Fahrbahnoberfläche ein. Im Anschluss wurde das verunreinigte Bindemittel mit Besen und Schaufel wieder aufgenommen und für die Entsorgung in dichte Säcke verpackt. Im Einsatz waren 14 ehrenamtliche Kräfte mit den vier Fahrzeugen des Löschzug Stockum [Hilfeleistungslöschfahrzeug, Löschfahrzeug, Gerätewagen Öl, und ein Mannschaftstransportfahrzeug]. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Nachdem die Verbrauchsmittel auf den Fahrzeugen wieder aufgefüllt waren und die Gerätschaften gesäubert waren konnte der Leitstelle in Unna "Einsatzende für die Freiwillige Feuerwehr Werne" gemeldet werden. Der Einsatz dauerte ca. bis 9:40 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell