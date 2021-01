Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_Rauchmelder - LZ1 - ausgelöster Heimrauchmelder oder Gefahrenmelder in Kita

Werne (ots)

Um 12:53 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort:"F_Rauchmelder - ausgelöster Heimrauchmelder oder Gefahrenmelder" über Meldeempfänger zu einer Kindertagesstätte in die Straße Ovelgönne alarmiert. Die Erzieher der Einrichtung räumten ordnungsgemäß die komplette Kita und wartete mit den Kindern auf der vorher definierten Fläche im Freien. Die Kinder hatten sichtlich Spaß am Einsatzverlauf. In der Einrichtung hatte einer der vernetzten Rauchmelder ausgelöst. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte mit der Wärmebildkamera jegliche Räumlichkeiten im Gebäude. Es konnte kein Feuer bzw. eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Der defekte Heimrauchmelder wurde außer Betrieb genommen um weitere Fehlalarme zu verhindern. Mit dem Hinweis auf eine Wartung der Rauchmelder wurde die Einsatzstelle an die Einrichtungsleitung übergeben. Im Einsatz waren 19 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit vier Fahrzeugen. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Werne.

