Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mühlenberg: Verdächtiger Mann nach Hilferufen einer Frau identifiziert

HannoverHannover (ots)

Am vergangenen Sonntag, 06.12.2020, ist es zu einem Vorfall in der Tresckowstraße gekommen, der einen Polizeieinsatz nach sich zog. Aufgrund von Hilferufen einer Frau alarmierten Anwohner die Polizei. Beamten trafen kurz danach in der Nähe einen Mann mit geöffneter Hose an, von der Frau fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover meldete sich ein Zeuge aus der Tresckowstraße im hannoverschen Mühlenberg bei der Polizei. Er hatte zuvor gegen 20:30 Uhr über eine geöffnete Balkontür Hilferufe einer Frau gehört, die aus Richtung der Bahnschienen an der Grünfläche bei den Sportplätzen kamen. Als der 29-Jährige auf den Balkon eilte, fuhr eine Stadtbahn gerade von der Haltestelle "Tresckowstraße" in Richtung Wettbergen los. Verdächtige Personen konnte der Hinweisgeber in der Dunkelheit nicht sehen. Auch gab es keine weiteren Hilferufe mehr.

Eine Polizeistreife bemerkte kurz danach einen verdächtigen Mann im Bereich der Grünflächen am Hübenerweg Ecke Ossietzkyring. Er änderte seine Gehrichtung beim Erblicken des Polizeiautos und setzte sich auf eine Bank. Der inzwischen identifizierte 35-jährige Mann hatte bei der folgenden Kontrolle eine geöffnete Hose an. Zu dem Zeitpunkt trug der schlanke, 1,68 Meter große Mann eine schwarze Steppjacke, blaue Jeans und schwarz-weiße Turnschuhe. Er hat schwarze kurze Haare und südländisches Aussehen.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben bislang jedoch keinen Hinweis auf eine konkrete Straftat. Die hilferufende Frau trafen die Beamten trotz einer Suche im Wohngebiet nicht mehr an.

Die Polizei möchte den Sachverhalt weiter aufklären und bittet nunmehr die Öffentlichkeit um Unterstützung. Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere die hilferufende Frau, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /nzj, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Jessika Niemetz

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell