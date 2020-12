Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Ermittlungen zu schwer verletztem Mann am Kröpcke

HannoverHannover (ots)

In der Innenstadt Hannovers ist am Mittwochvormittag, 09.12.2020, ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Passanten entdeckten den nicht ansprechbaren 66-Jährigen auf einem Treppenversatz der Stadtbahnstation "Kröpcke" und setzten daraufhin einen Notruf ab. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen fanden Passanten den Schwerverletzten gegen 11:00 Uhr in der unteren Verteilerebene auf einem Treppenversatz zu den Linien 3-7-9 in Fahrtrichtung Altwarmbüchen. Da der Mann schwere Verletzungen aufwies und nicht ansprechbar war, wählten die Passanten den Notruf. Ein Rettungswagen brachte den 66-Jährigen in ein Krankenhaus. Er konnte bislang nicht zur Ursache seiner Verletzungen befragt werden. Ein Alkohol- und Drogentest fiel negativ aus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter Telefon 0511 109-2820 zu melden. /ram, mr

