Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Räuber bringen Radfahrer mit Auto zu Fall

HannoverHannover (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag, 10.12.2020, in Hannover-Kleefeld einen 31 Jahre alten Radfahrer mit ihrem Auto attackiert und Geld von ihm gefordert. Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die beiden Männer ergriffen ohne die erhoffte Beute die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen war der 31-Jährige gegen 02:50 Uhr auf dem Radweg an der Kirchröder Straße in Richtung Pferdeturm unterwegs. Plötzlich wurde das Fahrrad von einem Pkw erfasst, der sich von hinten näherte. In der Folge stürzte der Radfahrer auf den gepflasterten Gehweg. Plötzlich stieg der Beifahrer aus dem silberfarbenen Opel, vermutlich ein Astra, und ging auf den Verletzten zu. Als der Unbekannte Geld von dem Radfahrer forderte, beteuerte dieser, kein Geld dabei zu haben.

Danach stieg der Täter wieder in das Auto, das daraufhin in Richtung Pferdeturm davonfuhr. Der Radfahrer setzte einen Notruf ab. Ein Rettungswagen brachte ihn wenig später zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Der Zeuge beschrieb den Beifahrer als knapp 1,80 Meter, zwischen 20 und 25 Jahre alt und mit schlanker Statur. Er war mit einer schwarzen Wollmütze maskiert, bei der die Augen- und Mundpartie frei war. Zudem trug er zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und graue Hose. Der Täter soll Deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff oder den Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hannover-Kleefeld unter Telefon 0511 109-3295. /ram, nzj

