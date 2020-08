Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Jugendarrest am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am Montagmorgen wurde bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle durch die Bundespolizei eine 19-Jährige festgestellt, die zur Festnahme wegen Diebstahls ausgeschrieben war.

Das Amtsgericht Göttingen hatte die junge Frau bereits im Juli 2019 wegen Diebstahls zu einer Woche Dauerarrest verurteilt. Die Gesuchte wurde durch das Amtsgericht Göttingen im Februar 2019 dazu verpflichtet verschiedene Auflagen zu erfüllen, wie z.B. die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder der Nachweis über Beratungsgespräche bei der Jugendhilfe. Diese Verpflichtungen hatte sie jedoch nicht vollständig erfüllt.

Da sie weder die Auflagen bewältigte noch den Jugendarrest bisher angetreten hatte, wurde die türkische Staatsangehörige zur Festnahme ausgeschrieben. An ihrer geplanten Ausreise in die Türkei wurde die junge Frau deshalb von der Bundespolizei gehindert. Die in Göttingen wohnende Frau wurde zunächst festgenommen und anschließend in die Jugendarrestanstalt verbracht.

