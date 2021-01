Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: diverse witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Delmenhorst (ots)

Auffahrunfall bei Schneeregen und Glätte im Dreieck Stuhr, Gemeinde Stuhr

Am Freitag, 29 Januar 2021, um 14:38 Uhr, kam es im Autobahndreieck Stuhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem nachfolgenden PKW. Der 39-jährige Fahrer eines Sattelzuges befährt die BAB1, in Fahrtrichtung Bremen und verlässt diese an der Ausfahrt Groß Mackenstedt. Am Ende der Ausfahrt hält er seinen Sattelzug vor einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage an. Ein unmittelbar nachfolgender 28-jähriger Fahrer eines VW erkennt die Situation zu spät und fährt auf den bereits vor ihm stehenden Sattelzug auf. Verletzt wurde niemand, jedoch lösten im VW durch die Wucht des Aufpralls sämtliche Airbags aus. Zum Zeitpunkt des Unfalls schneite es und die Fahrbahn war durch liegen gebliebenen Schnee glatt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn festgestellt werden, dass es sich bei dem 28-jährigen PKW-Fahrer um einen Fahranfänger handelte und zudem Sommerreifen an dem PKW montiert waren. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Ausfahrt Groß Mackenstedt zu einem leichten Rückstau, welcher sich jedoch schnell wieder auflöste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

*****

Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag, 29. Januar 2021, den Fahrer eines Audi, der zuvor mit Standlicht und eingeschalteten Nebelscheinwerfern auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs war. Dazu wurde dem Fahrer gegen 23:00 Uhr im Dreieck Delmenhorst das Signal zum Folgen gegeben. Die Kontrolle des 29-jährigen Mannes aus dem Kreis Diepholz erfolgte in der Annenheider Allee.

Dort stellte sich zunächst heraus, dass die Gläser der Frontscheinwerfer zugefroren waren und deshalb ungenügendes Licht ausstrahlten. Der 29-Jährige gab an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Fahrverbot verhängt wurde, das erst Anfang Februar endet.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens trotz bestehenden Fahrverbots eingeleitet. Die Weiterfahrt musste untersagt werden.

*****

Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn auf der BAB 29 zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Ahlhorn im Bereich der Gemeinde Emstek - Unfallbeteiligter mit abgefahrenen Sommerreifen unterwegs

Am Freitag, den 29. Januar 2021 um 23:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven, zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Ahlhorn, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 33-jähriger PKW Fahrer aus Oldenburg befuhr mit seinem leistungsstarken Fahrzeug (BMW M140i, 340 PS) den Hauptfahrstreifen der zweispurigen BAB 29. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn kam er auf Höhe des Autobahnkilometers 4,6 ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. Im weiteren Verlauf wurde der PKW über beide Fahrspuren geschleudert, wo es nunmehr zu einer Kollision mit der Außenschutzplanke kam. Dort kam der PKW zum Stehen.

Mit Hilfe von schnell am Unfallort eintreffenden Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn gelang es dem unverletzten Fahrzeugführer seinen demolierten PKW von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen zu schaffen, so dass keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen zu verzeichnen waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der BMW mit abgefahrenen Sommerreifen geführt wurde. Der entstandene Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten PKW wird auf ca. 15.000EUR beziffert.

Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell