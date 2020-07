Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Verkehrsunfall in Müssen gesucht

Ratzeburg (ots)

06. Juli 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.06.2020 - Müssen

Am 24.06.2020 kam es gegen 11.25 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Bergstrasse / Grabauer Strasse in Müssen. Eine Fahrradfahrerin überquerte die Einmündung der Bergstrasse auf der dortigen Furt des Geh- und Radweges. Der Fahrer eines Ford Transporters kam aus der Bergstraße und fuhr auf die mit gestrichelter Linie markierte Furt, um nach rechts in Richtung Büchen abzubiegen. Die Radfahrerin musste abbremsen und stürzte. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben und Aussagen zum genauen Verlauf machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Büchen unter der Tel.-Nr.: 04155/49890.

Susanne Diesing Polizei Büchen

