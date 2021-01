Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zwei Pkw-Führer unter Kokainbeeinflussung gefahren

Delmenhorst (ots)

Gleich zwei Pkw-Führer konnten am Freitag im Stadtgebiet Delmenhorst kontrolliert werden, welche unter Einfluss von Btm standen. Demnach wurde zunächst ein 37-jähriger Delmenhorster mit seinem BMW gegen 12 Uhr im Brendelweg, am Abend gegen 23 Uhr ein 19-jähriger Delmenhorster in der Mühlenstraße in einem Opel angehalten. Bei beiden Personen ergab ein Schnelltest eine Beeinflussung durch Kokain. Beide Delmenhorster erwarten nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell