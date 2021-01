Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Führungswechsel in der Polizeistation Wardenburg: Bernd Bruns nach 43 Jahren Polizeiarbeit in den Ruhestand verabschiedet +++ Nachfolgerin Antje Freese übernimmt die Leitung der Polizeistation

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 29. Januar 2021, wurde Polizeihauptkommissar Bernd Bruns, Leiter der Polizeistation Wardenburg, von Jörn Stilke, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen, in den Ruhestand verabschiedet.

Bernd Bruns trat 1978 in den Polizeidienst ein und war zunächst in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen, rund um Oldenburg, unter anderem bei dem Verkehrsunfalldienst und der Verkehrsüberwachung, tätig. So blieb der Oldenburger seinem Geburtsort immer treu. Nachdem er im Juni 2009 die Leitung der Polizeistation Wardenburg übernahm, endet nun seine Polizeidienstzeit nach genau 43 Jahren.

In dieser langen Zeit hielt er an seinem Steckenpferd, dem Verkehrsbereich, fest und war bis zuletzt immer wieder auf Streife wiederzufinden. Sein treuer Begleiter, die weiße Dienstmütze, tauschte er nur durch einen Motorradhelm, wenn er Veranstaltungen in Wardenburg mit einem Polizeimotorrad begleitete.

Die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern war ihm wichtig. So war er am Tag der offenen Tür in Delmenhorst nicht nur ein Blickfang, als er sich in der alten Gendarmenuniform der Polizei Niedersachsen aus dem Jahre 1974 mit dazugehörigem Dienstfahrrad präsentierte, sondern hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen.

Auch im Kollegenkreis war Bernd Bruns ein geschätzter Kollege und dafür bekannt, dass er ganze Arbeit leistete. So war er sich für nichts zu schade und erledigte beispielsweise kleine Handwerksarbeiten gern selbst oder war stets zur Stelle, wenn einmal Not am Mann war.

Nicht nur im Dienst war Bernd Bruns Affinität zu Zweirädern wiederzuerkennen. Auch privat sind sein Motorrad und seine Fahrradwerkstatt sein Steckenpferd. Mit Beginn des Ruhestandes kann er seine Zeit nun voll und ganz dieser Leidenschaft widmen.

Die Polizeistation Wardenburg bleibt aber nicht ohne Führung. In die Fußstapfen von Bernd Bruns tritt ein wohlbekanntes Gesicht: Polizeihauptkommissarin Antje Freese.

Antje Freese trat 1996 in den Polizeidienst ein und erfüllte sich damit ihren Kindheitstraum. Nach dem dreijährigen Studium verbrachte sie zunächst acht Jahre bei einer Spezialeinheit in Oldenburg. Bereits hier faszinierte sie vor allem das Arbeiten im Team und das Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen. Dies liegt ihr bis heute am Herzen. Genau das strahlt Antje Freese auch aus und gibt ihre positive Grundeinstellung stets an die Kolleginnen und Kollegen weiter.

Ihre Energie holt sie sich nicht zuletzt beim regelmäßigen Sport und den Aktivitäten mit ihren beiden Hunden in ihrer Freizeit. Nach ihrem Umzug in den Landkreis Oldenburg, wechselte Antje Freese in den Einsatz- und Streifendienst Wildeshausen, bis sie schließlich 2013 Angehörige der Polizeistation Wardenburg wurde und bereits zeitweise die Vertretung für Bernd Bruns übernahm.

Als sich im Jahr 2018 die Gelegenheit bot, als Dienstabteilungsleiterin in dem Einsatz- und Streifendienst Brake tätig zu werden, nahm Antje Freese diese Herausforderung gern an.

Nun kehrt Antje Freese zurück in die Heimat und freut sich nicht nur auf ihren neuen Aufgabenbereich, sondern insbesondere auf die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen, ein offenes Miteinander sowie auf einen guten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell