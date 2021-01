Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 46-Jährige bei Glätteunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, wurde eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Butjadingen bei einem Verkehrsunfall auf der Butjadinger Straße leicht verletzt.

Gegen 06:00 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Pkw Dacia die Butjadinger Straße, L 860, in Richtung Abbehausen. Zwischen Stollhamm und Moorsee geriet die 46-Jährige aufgrund der Glatten Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihren Pkw.

In der Folge kam sie von der Fahrbahn ab und auf dem Dach in einem dortigen wasserführenden Graben zum Liegen. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf 4.000 Euro geschätzt.

