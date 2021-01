POL-OG: Rastatt - Flammen aus dem Motorraum

Polizeipräsidium Offenburg

Aus dem Motorraum eines Mazda schlagende Flammen riefen am Montagmitttag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der Lenker des Wagens war gegen 13:10 Uhr auf der Karlstraße unterwegs, als er das Feuer erkannte und seinen Wagen noch abstellen und verlassen konnte, ehe der Motorraum in Vollbrand geriet. Wehrleute aus Rastatt konnten die Flammen löschen. Der 30 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Rastatt gebracht. An seinem Wagen entstand Totalschaden.

