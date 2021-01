Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall mit Fahrradfahrer

Rastatt (ots)

Ein Unfall hat am Montagmittag die Beamten des Polizeirevieres Rastatt beschäftigt. Ein 72-jähriger Fahrradfahrer befuhr gegen 15:20 Uhr den Richard-Wagner-Ring in Richtung der Kreuzung zur Königsberger Straße und wollte dort nach links in die Straße einbiegen. Hierbei kollidierte der Radfahrer mit einem aus der Königsberger Straße nach links in den Richard-Wagner-Ring abbiegenden 25-jährigen Skoda-Lenker. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrtsregelung missachtet haben, sodass es zum Zusammenprall kam. Der 72-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von zirka 50 Euro. Am Auto des Unfallverursachers konnte keine Beschädigung festgestellt werden.

