Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beim Bohren Gasleitung beschädigt

Lahr (ots)

Eine beschädigte Gasleitung rief am Montagabend Einsatzkräfte von Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei in ein Mehrfamilienhaus der Tramplerstraße. Ein Bewohner hatte gegen 18:15 Uhr beim Bohren in eine Wand versehentlich eine Gasleitung beschädigt. Alle Bewohner des Anwesens wurden evakuiert und die Tramplerstraße zeitweise einseitig gesperrt. Verletzt wurde niemand. Zur Behebung des Schadens wurden Mitarbeiter einer Fachfirma verständigt.

