Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, L103 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Steinach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 15:40 Uhr,vermutlich mit einem weißen Sprinter, die L103 in Fahrtrichtung Geisberg. Aus bislang unbekannten Gründen gelangte dieser offenbar zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit seinem linken Außenspiegel mit dem Spiegel des Mercedes eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Anstatt seine Personalien mit diesem auszutauschen und für den verursachten Schaden gerade zu stehen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Geisberg fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro an dem Benz. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell