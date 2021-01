Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A 5 - Nach Auffahrunfall schwer verletzt

Neuried (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen in Höhe Neuried ist die rechte Fahrspur in Richtung Basel derzeit gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines Mercedes-Sprinters kurz nach 6 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Sattelzugs geprallt, sodass sich die Fahrzeugfront unter den Auflieger geschoben hat. Der 61 Jahre alte Fahrer des Sprinters musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Offenburg aus seinem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb nach ersten Feststellungen unversehrt. Möglicherweise ist zur Bergung der Unfallfahrzeuge nochmals eine Vollsperrung notwendig. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrere Zehntausend Euro liegen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell