POL-OG: Kippenheim, Schmieheim - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim hoffen nach einer Unfallflucht in der Kippenheimer Straße auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Angestelltenparkplatz eines dortigen Möbelgeschäfts gegen zwei im Boden verankerte Metallgeländer. Ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 500 Euro zu scheren, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zurück blieb ein größeres Teil einer weißen Stoßstange des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs. Die Unfallzeit lässt sich nach derzeitigen Erkenntnissen möglicherweise auf 21:30 Uhr bis 22 Uhr am Sonntag eingrenzen. Zu dieser Zeit hatte ein Zeuge in Bezug auf ein davonfahrendes Auto eine verdächtige Beobachtung gemacht. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Ettenheim.

