Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Im Besitz von Betäubungsmittel

KehlKehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle in der Nacht von Sonntag auf Montag endete für einen 24-jährigen Fahrzeuglenker mit einer Strafanzeige. Kurz nach 00:30 Uhr stellten die Beamten des Polizeireviers Kehl den 24-Jährigen auf einem Parkplatz in der Kronenhofstraße am Rhein in seinem Fahrzeug sitzend fest. Die Ordnungshüter konnten schon beim Herantreten an sein Fahrzeug einen starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Aufgrund dieses Verdachtes wurde er etwas genauer unter die Lupe genommen. Bei einer Durchsuchung stellten die Ermittler Betäubungsmittel fest. Da der 24-Jährige des Weiteren unter Alkoholeinfluss stand, wurden seine Fahrzeugschlüssel polizeilich beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /jt

