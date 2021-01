Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Unfall nach Reifenplatzer

AchernAchern (ots)

Auf Grund eines geplatzten Reifens verlor ein 20-Jähriger am Montag gegen 0:30 Uhr die Kontrolle über seinen PKW, als er die Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe befuhr. Der Fahrer geriet mit seinem Geländewagen daraufhin zwischen Appenweier und Achern in die Leitplanken, überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Rädern aber entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Zwei der drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in das Klinikum Offenburg verbracht. Ein weiterer PKW wurde beschädigt, als dieser über die Trümmerteile fuhr. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe wurde kurzeitig gesperrt und nach der Beseitigung der Fahrzeugteile wieder für den Verkehr freigegeben. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise über 30.000 Euro.

