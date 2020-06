Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Graffiti auf dem IGS-Gelände

Rülzheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurden mehrere Jugendliche gemeldet, welche sich auf dem Gelände der IGS aufgehalten haben und nun geflüchtet wären. Bei einer Nachschau konnten zwei frische Graffitis an der Fassade des Schulgebäudes festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

