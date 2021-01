Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Sachbeschädigung durch Schmierereien

GengenbachGengenbach (ots)

In der St. Martinskirche in Gengenbach wurde am Samstag zwischen 15 Uhr und 17:15 Uhr die Tischdecke des Altars mit mehreren augenscheinlich sinnfreien Schriftzügen beschmiert. Der zunächst unbekannte Täter lies unterdes weitere beschriebene, inhaltlich zusammenhanglose Zettel in der Kirche zurück. Im Nachgang gelang es, einen 53-Jährigen als Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell