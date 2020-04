Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Gegen geparkten Passat gefahren - roter Kleinwagen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Unfallverursacher. Der Fahrer eines roten Kleinwagens soll bereits am Mittwochnachmittag (15. April, zwischen 16:15 und 16:35 Uhr) beim Ausparken an der Sparkasse am Hochheider Markt gegen die Front eines schwarzen VW Passat geprallt sein. Er hinterließ einen Zettel mit einer Handynummer; die ist allerdings falsch und niemand darunter zu erreichen. Daher bittet die Polizei den Unfallverursacher und weitere Zeugen sich unter 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

