Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Brand in einem Wohnhaus

Neuried, AltenheimNeuried, Altenheim (ots)

In einem Wohnhaus in der Kehler Straße kam es am Sonntag gegen 14:30 Uhr zu einem Brand. Nachdem erste Löschversuche durch den Wohnungsinhaber misslangen, verständigte dieser die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuried konnten schließlich das Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Die genaue Ursache des Feuers, das ersten Einschätzungen zu Folge möglicherweise auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alle vier Bewohner mussten noch am Sonntagnachmittag durch den Rettungsdienst wegen eingeatmeten Rauches in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 5.000 Euro.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell