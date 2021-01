Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Zeugen gesucht nach Autoaufbruch

NeuriedNeuried (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr eine Seitenscheibe eines roten Audis ein, um eine Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeuginneren zu entwenden. Der PKW war zru Tatzeit in der Straße "Am Altenheimer Jachthafen" abgestellt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0781 - 21-2200 bei den ermittelnden Beamten zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen. Ob verschlossen, unverschlossen oder vermeintlich gut versteckt: Ein Auto bietet keinen ausreichenden Schutz vor Langfingern.

