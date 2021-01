Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrerin schwer verletzt

OffenburgOffenburg (ots)

Eine 67 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Sonntagmittag nach einer Kollision mit einem Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Ein 28-jähriger KIA-Lenker war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 13:20 Uhr vom Abfahrtsast der B 3 / B 33 in den Kreisverkehr der Schutterwälder Straße eingefahren und stieß dort mit der bereits im Kreisel befindlichen Radlerin zusammen. Möglicherweise wurde der Autofahrer durch die Sonne geblendet und hatte hierdurch die Velo-Lenkerin nicht oder zu spät wahrgenommen. Während der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell