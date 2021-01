Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zeugen nach riskanter Fahrweise gesucht!

Gengenbach-ReichenbachGengenbach-Reichenbach (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 11 Uhr im Bereich der Reichenbachtalstraße und im Anschluss auf der Landesstraße 99 in Richtung Ohlsbach zu riskanten Fahrmanövern eines Fahrers eines weißen Peugeot 206. Der Fahrer des Peugeot fuhr im Einmündungsbereich der Reichenbachtalstraße auf die Gegenspur, wobei ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Beim Befahren der L99 in Richtung Ohlsbach kam es wiederholt zu gewagten Überholvorgängen durch den Peugeot-Fahrer. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug schlussendlich in Ohlsbach einer Kontrolle unterziehen und eine Weiterfahrt unterbinden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781/21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu wenden. /BALG

