Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auto überschlägt sich auf der Autobahn

OffenburgOffenburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam um 15:50 Uhr ein Kleinwagen auf der BAB A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier (Fahrtrichtung Norden bei km 694 in Höhe OG-Griesheim) aus bislang ungeklärter Ursache beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und überschlug sich. Das total beschädigte Fahrzeug kam auf dem linken Fahrstreifen zum Endstand. Die 27-jährige Fahrerin wurde durch Rettungskräfte aus dem Wrack befreit und mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau; die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern aktuell noch an.

